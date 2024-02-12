Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины
Совет Европейского Союза шагнул к использованию российских активов в пользу Украины. 12 февраля он принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от операций с этими активами, говорится на сайте Совета ЕС.
"Сегодняшнее решение, согласно позиции G7, разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) в связи с владением замороженными российскими активами, и устанавливает четкие правила для владеющих ими лиц", – говорится в сообщении.
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23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.
Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
- 6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.
- После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.