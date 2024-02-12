Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины

Европейские депозитарии должны проводить отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них.

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Совет Европейского Союза шагнул к использованию российских активов в пользу Украины. 12 февраля он принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от операций с этими активами, говорится на сайте Совета ЕС.

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"Сегодняшнее решение, согласно позиции G7, разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) в связи с владением замороженными российскими активами, и устанавливает четкие правила для владеющих ими лиц", – говорится в сообщении.

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23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.