США вынесут на рассмотрение G7 компромиссный план использования российских активов

Соединенные Штаты предлагают использовать будущие доходы от российских активов как залог для привлечения денег для Украины

Далип Сингх (Фото: EPA / CHRIS KLEPONIS)

Министры финансов Большой семерки (G7) на весенних совещаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которое начнется 17 апреля в Вашингтоне, рассмотрит новый подход к использованию замороженных российских активов, пишет Financial Times.

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Это будет компромиссное предложение от США: не такое радикальное, как конфискация, но более агрессивное, чем нынешний план Евросоюза по выделению Украине доходов, полученных депозитарием Euroclear.

"Мы находимся в точке, когда нужно изучить все возможные способы максимизировать стоимость замороженных резервов в интересах Украины. Нельзя ждать вечно, мы это понимаем", – сказал газете Далип Сингх, заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Идея США заключается в том, чтобы использовать будущие доходы от замороженных активов как залог для привлечения денег сейчас – в виде облигаций или ссуды. Такой подход поддерживает Великобритания.

Сингх сказал, что Евросоюз уже согласился перечислять Украине доходы, полученные от замороженных российских резервов, небольшими траншами раз в полгода.

"Вместо того чтобы просто переводить годовую прибыль от резервов... в теории возможно перевести прибыль за 10 лет или за 30 лет. Если сложить нынешнюю стоимость этих доходов, получается очень большое число", — сказал Сингх.

По оценке одного из европейских чиновников, такие облигации могли бы позволить привлечь 30-40 млрд евро, если брать за основу доходы Euroclear за 10 лет, и 50-60 млрд евро, если говорить о 15-20 годах. Но это сильно зависит от того, какими будут процентные ставки в течение этого времени.

К тому же кое-кто в Евросоюзе не исключает, что российско-украинская война через год-два может закончиться мирным соглашением, по условиям которого замороженные активы придется возвращать России. Что в таком случае будет с облигациями, обеспеченными процентами от этих активов, неясно. Как вариант, облигации можно поддержать государственными гарантиями стран G7.

Если план согласуют министры финансов, то в июне он может быть утвержден на саммите лидеров Большой семерки.