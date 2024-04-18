В ЕС сочли рискованной идею США дать Украине деньги под залог активов России: аргументы

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Большая семерка (G7) в среду, 17 апреля, подтвердила готовность использовать замороженные российские активы в пользу Украины, но не смогла договориться о конкретном плане. Американское предложение дать Украине деньги под залог этих активов пока не нашло поддержки в Европейском центробанке, пишут Financial Times и Reuters.

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Президент Европейского центробанка Кристин Лагард перед министерской встречей признала, что скептически относится к такой идее. По ее мнению, такой механизм содержит существенные юридические риски.

"Переход от замораживания активов к их конфискации, к распоряжению ими – это то, к чему нужно относиться очень внимательно", — сказала она в Вашингтоне. Лагард предупредила, что использование российских активов может стать "нарушением международного порядка, который вы сами хотите защищать; какой бы вы хотели, чтобы Россия уважала".

Глава ЕЦБ сказала, что дальнейшие шаги по использованию российских денег поднимают целый ряд других вопросов, касающихся международного права, финансовой стабильности и общей ответственности. Она напомнила, что существует "огромная асимметрия" в расположении российских активов: в еврозоне заморожено более 200 млрд евро, а в США – всего $6 млрд.

При этом, по словам Лагард, у нее "нет сомнения", что Россию нужно заставить заплатить за восстановление Украины после войны.

FT пишет, что дебаты по этому вопросу на министерской встрече Большой семерки оказались безрезультатными. В итоговом коммюнике G7 ограничилась общими фразами.

"Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный ею Украине. До этого времени суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами. Мы будем продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами, с целью информирования наших лидеров перед саммитом в Апулии в июне", — сказано в документе.