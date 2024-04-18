Нехватка обещанных снарядов и оружия создала в бюджете Украины разрыв на $4 млрд

Сергей Марченко (Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS)

Украине пришлось внепланово осуществить $4 млрд расходов из бюджета из-за отсутствия обещанного партнерами оружия, рассказал министр финансов Сергей Марченко во время выступления на министерском круглом столе в рамках весенних собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

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Он рассказал, что в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов.



"Это повлекло за собой ситуацию, когда правительство было вынуждено авансировать средства на закупку необходимого вооружения и техники. В этом году мы уже приблизили дополнительные $4 млрд на закупку патронов и амуниции, необходимых для защиты и деоккупации территорий. Отсутствие или задержка с поддержкой Украины вызывает увеличение фискального разрыва и негативно влияет на нашу способность противостоять врагу на фронте", — цитирует министра пресс-служба Минфина.

До конца 2024 года потребность во внешнем финансировании остается $27 млрд. Уже есть заверения от ЕС на сумму около $12,5 млрд, МВФ – $4,5 млрд и других. Критически важным вопросом является утверждение Конгрессом США пакета помощи Украине.

"Для победы нам критически необходимо уравнять военные ресурсы с ресурсами агрессора", – добавил он.

Марченко рассказал также, что Минфин уже начал активный диалог с международными партнерами по привлечению финансов на 2025 год. Ранее министр признался, что опасается за 2025 год больше, чем за 2024-й; теперь же он сказал, что для обеспечения предсказуемости необходимо немедленно разработать план сбалансирования госбюджета на 2025 год.

Одним из практических решений, по его мнению, должно стать использование замороженных российских активов. Россия является причиной масштабных разрушений и ущерба Украины, что делает использование этих средств морально оправданным, считает министр.