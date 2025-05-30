Марченко подтвердил необходимость пересмотра бюджета. Но без повышения налогов

Сергей Марченко (фото - Facebook / Sergey Marchenko)

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил потребность в дофинансировании бюджета на этот год через увеличение расходов на оборону. Однако ставки налогов для этого не будут повышаться. Об этом Марченко сказал на конференции Forbes Money 30 мая.

Марченко подтвердил необходимость увеличивать расходы бюджета на 400-500 млрд грн.

"Нужно. Но без повышения налоговых ставок", – сказал министр.

По его мнению, перекрыть существующий дефицит можно благодаря улучшению администрирования налогов.

"Мы видим возможности улучшения администрирования и экономии на расходах по обслуживанию долга", – отметил Марченко.

Он добавил, что правительство активно работает с Международным валютным фондом и другими партнерами для усиления способности налоговой и таможни. По словам министра, речь идет не только о смене руководства, но и о смене "философии" работы.

По мнению экономиста Юрия Гайдая, то, что ставки налогов не будут менять, – "это однозначно хороший сигнал".

"Потому что мы уже где-то на грани нагрузки на белую экономику, после которой ущерба будет больше. Но и "лучшее администрирование" бывает разное", – написал он в Facebook.

"Если перестанут игнорировать левый табак и его крупнейшего производителя, закроют нелегальные топливные бочки и таки нагнут теневой импорт электроники – прекрасно, это не повредит экономике", – отметил экономист.

Если же налоговая повысит индикативы (по сути – план уплаты налогов для бизнеса) и вновь усилит блокирование налоговых накладных, "это будет то же самое повышение нагрузки на честный бизнес, только без роста ставок", пояснил Гайдай.