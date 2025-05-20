Железняк прогнозирует пересмотр бюджета летом. Он оценивает потребность в 400 млрд грн

Фото: Facebook / Ярослав Железняк

Первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что из-за увеличения оборонных расходов правительству и парламенту придется внести изменения в государственный бюджет летом 2025 года.

Неделю назад Железняк публиковал информацию о необходимости найти не менее 200 млрд грн для финансирования бюджета до конца года, основываясь на данных за первые несколько месяцев.

Однако после анализа данных за четыре месяца (включая полный апрель и частично май) он решил, что этот прогноз был слишком оптимистичным и ситуация на самом деле хуже.

Депутат прогнозирует, что изменения в бюджет будут касаться суммы примерно от 400 млрд грн.

"Проблема в том, что 200 млрд покрывались частично за счет перевыполнения таможни и налоговой, частично просто за счет того, что хотели больше заимствовать денег на внутреннем рынке. Когда речь идет о 400 млрд, то очевидно, что гэп достаточно велик. И я по меньшей мере не понимаю, как они могут его покрывать", — сказал Железняк в видео на своем Youtube-канале.

Главной причиной увеличения дефицита стала необходимость самостоятельных закупок оружия из-за задержек его поставок от партнеров.

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По прогнозу Железняка, изменения в бюджет будут внесены после заседания совета МВФ (ожидается в конце июня) и проголосованы в июле или августе.

Несмотря на финансовые проблемы в государстве, Железняк заверил, что зарплаты военным и военные расходы будут выплачиваться в полном объеме.