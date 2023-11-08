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Рада забрала у громад "военный" НДФЛ. Деньги пойдут на дроны и оружие

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 12:42
Рада забрала у громад
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада во вторник, 8 ноября, приняла во втором чтении и целом законопроект №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом сообщили депутаты из зала заседаний.

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"Парламент одобрил законопроект 10037 в целом! Военный НДФЛ наконец-то устремится на нашу армию", — написал, например, глава налогового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. Из-за полномасштабного вторжения России в 2022-2023 годах в Украине возросло количество военнослужащих и их зарплаты, что автоматически привело к увеличению бюджетов общин, где расположены воинские части.

В сентябре 2023 года Кабинет министров предложил временно изъять "военный" НДФЛ из местных бюджетов и передать его в государственный бюджет. По оценке правительства это должно было дать 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.

При рассмотрении в парламенте первоначальное предложение Кабинета министров было несколько изменено.

С 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно половина поступлений от "военного" НДФЛ должна была идти на дроны (13 млрд грн), половина – на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января 2024 года до конца военного положения пропорция изменится:

→ 45% – на дроны (около 43 млрд грн в 2024 году);
→ 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);
→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.

Для компенсации возможных потерь доходов в следующем году предусмотрено направить на местный уровень базовую дотацию (21,1 млрд гривен), дополнительную дотацию (33,4 млрд гривен), оставить в распоряжении органов местного самоуправления реверсную дотацию (14,1 млрд гривен) и дополнительно перечислить в регионы 4% НДФЛ (12,3 млрд гривен) для постоянного прохождения отопительного сезона.

Этот же законопроект предусматривает формирование нулевого Дорожного фонда в 2024 году, все деньги, которые в мирное время предназначались на ремонт дорог, пойдут в общий фонд госбюджета.

"Цена вопроса в этом и следующем году для общего Бюджета от законопроекта #10037 составляет 214,7 млрд грн", — указал Ярослав Железняк из Голоса.

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Андрей Водяный
верховная раданалогиндфлбюджет-2024
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