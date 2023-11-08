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Міністр фінансів закликав повернутися в реальність: Ситуація гірша, ніж навесні 2022-го

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08.11.2023, 09:45
Міністр фінансів закликав повернутися в реальність: Ситуація гірша, ніж навесні 2022-го - Фото
Фото: Мінфін / Facebook

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що противники перерозподілу "військового" ПДФО ігнорують масштаб фінансових проблем, з якими зіткнулася Україна.

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"Нерозуміння моменту є проблемою. Чомусь у когось іде бурхливе відновлення від війни, а хтось займається банальним питанням виживання на середньострокову перспективу. Без відсутності ясних і зрозумілих перспектив щодо того, яким чином ми утримуватимемо військову машину і всю воєнну кампанію", – сказав він у вівторок на заході Центру економічної стратегії.

Марченко вважає, що в плані публічних фінансів простір для компромісів закінчився.

"У березні-квітні 2022 року всі були обережні, не було політики. Я не знаю, що змінилося. На мою думку, ситуація стала тільки гіршою. З точки зору наших перспектив вона точно не є кращою", – сказав міністр.

"Я не знаю, які ще кому потрібні компроміси, щоб це питання нарешті зрушило з місця на один простий рік. Я не прошу ці кошти, щоб їх направити на дороги, якісь економічні питання, хоча це також важливо. Ми забираємо кошти з доріг повністю. Але зараз не про це, нам потрібно створити умови, щоб ми переломили хід воєнної кампанії. Якщо це комусь незрозуміло, я не бачу сенсу черговий раз про це розказувати й шукати додаткові аргументи", – сказав Марченко.

Він додав, що міністерство й так пішло на значні поступки місцевим органам влади.

"Нам простіше відмовитися від усіх цих обіцянок, від додаткової базової дотації, реверсної дотації, залишити 4% ПДФО в державному бюджеті і, можливо, це рішення буде доцільнішим, ніж переконати когось у чомусь", – сказав міністр.

Марченко наголосив, що питання з публічними фінансами – критичне, враховуючи потенційну діру в бюджеті розміром $29 млрд.

"Якщо не буде $5 млрд з цих $29 млрд – це маленька проблема, і ми знайдемо спосіб вирішення, в тому числі з урахуванням позиції органів місцевого самоврядування. Якщо це буде $10 млрд – це теж в принципі вирішувана проблема: десь скоротимо видатки, десь податки збільшимо. Але якщо це буде $20 млрд, то я не знаю, про що ми зараз боремося", – сказав він, закликавши політиків і місцеву владу повернутися в реальність.

Андрій Водяний
Сергій МарченкоподаткиМінфінпдфобюджет-2024
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