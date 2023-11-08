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Министр финансов призвал вернуться в реальность: Ситуация хуже, чем весной 2022-го

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 09:45
Министр финансов призвал вернуться в реальность: Ситуация хуже, чем весной 2022-го - Фото
Фото: Минфин / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко считает, что противники перераспределения "военного" НДФЛ игнорируют масштаб финансовых проблем, с которыми столкнулась Украина.

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"Непонимание момента является проблемой. Почему-то у кого-то идет бурное восстановление от войны, а кто-то занимается банальным вопросом выживания на среднесрочную перспективу. Без отсутствия ясных и понятных перспектив относительно того, каким образом мы будем содержать военную машину и всю военную кампанию", — сказал он во вторник на мероприятии Центра экономической стратегии.

Марченко считает, что в плане публичных финансов пространство для компромиссов закончилось.

"В марте-апреле 2022 года все были осторожны, не было политики. Я не знаю, что изменилось. По моему мнению, ситуация стала только хуже. С точки зрения наших перспектив она точно не лучше", — сказал министр.

"Я не знаю, какие еще кому нужны компромиссы, чтобы этот вопрос наконец-то сдвинулся с места на один простой год. Я не прошу эти средства, чтобы их направить на дороги, какие-то экономические вопросы, хотя это тоже важно. Мы забираем средства с дорог полностью. Но сейчас не об этом, нам нужно создать условия, чтобы мы переломили ход военной кампании. Если это кому-то непонятно, я не вижу смысла в очередной раз об этом рассказывать и искать дополнительные аргументы", — сказал Марченко.

Он добавил, что министерство и без того пошло на значительные уступки местным органам власти.

"Нам проще отказаться от всех этих обещаний, от дополнительной базовой дотации, реверсной дотации, оставить 4% НДФЛ в государственном бюджете и, возможно, это решение будет более целесообразным, чем убедить кого-то", — сказал министр.

Марченко подчеркнул, что вопрос с публичными финансами – критический, учитывая потенциальную дыру в бюджете в размере $29 млрд.

"Если не будет $5 млрд из этих $29 млрд – это маленькая проблема, и мы найдем способ решения, в том числе с учетом позиции органов местного самоуправления. Если это будет $10 млрд – это тоже в принципе решаемая проблема: где-то сократим расходы, где-то налоги увеличим. Но если это будет $20 млрд, то я не знаю, за что мы сейчас боремся", — сказал он, призвав политиков и местные власти вернуться в реальность.

Андрей Водяный
налогиМинфинсергей марченкондфлбюджет-2024
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