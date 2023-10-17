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Рада не поддержала изъятие у громад "военного" НДФЛ. Будет повторное второе чтение

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 12:29

Верховная Рада во вторник, 17 октября, отправила на повторное второе чтение законопроект №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом сообщили депутаты в соцсетях.

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"Парламент не одобрил ко второму чтению законопроект №10037. "За" – всего 223 голоса. Отправили на повторное второе 265 [голосами]", — написал Ярослав Железняк из Голоса.
Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. Из-за полномасштабного вторжения России в 2022-2023 годах в Украине выросло количество военнослужащих и их зарплаты, что автоматически привело к увеличению бюджетов общин, где расположены воинские части.

Это в свою очередь вылилось в многочисленные скандалы с государственными закупками.

В сентябре 2023 года Кабинет министров предложил временно изъять "военный" НДФЛ из местных бюджетов и передать его в специальный фонд государственного бюджета. По оценке правительства, это дало бы 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.
При рассмотрении в парламенте первоначальное предложение Кабинета министров было несколько изменено.

С 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно половина поступлений от "военного" НДФЛ должна была идти на дроны (13 млрд грн), половина – на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января 2024 года до конца военного положения пропорция должна была измениться следующим образом:

→ 45% – на дроны (около 43 млрд грн в 2024 году);
→ 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);
→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.
Перед вторым чтением в законопроект подано более 900 поправок, рассмотрение которых тянулось с предыдущей пленарной недели.

Новость обновляется...

Андрей Водяный

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