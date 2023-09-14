Кабмин забирает у местных бюджетов 120 млрд грн для закупки дронов и производства оружия

Кабинет министров подал законопроект, предлагающий забрать у местных бюджетов часть налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава (военный НДФЛ). Поступления от этого налога теперь пойдут на закупку дронов и производство оружия, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение позволит привлечь на дроны и оружие 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

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"За время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн. В то время как в 2021 году было около 12 млрд грн. Рост происходит только потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных", — объяснил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что свыше 200 млрд грн уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей.

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Тем общинам, которым объективно не будет хватать средств, государство предоставит базовую и оставит реверсную дотацию.

Таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 году до полномасштабного вторжения.

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