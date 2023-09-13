Кабмин решил положить конец историческому профициту местных бюджетов

Кабинет министров предложил Верховной Раде с 1 октября забрать у местных бюджетов часть налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом сообщается в законопроекте №10037 от 12 сентября.

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Он предусматривает, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и будут предназначаться на закупку специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и производство вооружений Минстратегпромом (50%).

Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. По данным портала Децентрализация, в структуре их доходов за 2022 год на НДФЛ приходилось 49%. Для сравнения, второй по величине источник – субвенции из государственного бюджета – обеспечивал только 21%, а третий – единый налог – 9%.

Благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц, местные бюджеты во время войны вышли на исторический профицит, что вылилось в многочисленные скандалы с государственными закупками.

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17 июля 2023 года глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти. Он заявил, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки". Он заявил, что местные власти могут сами ограничить необязательные расходы или это сделает Верховная Рада на законодательном уровне.