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Неожиданное влияние войны: в местных бюджетах зафиксировали исторический профицит

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 15:26
Неожиданное влияние войны: в местных бюджетах зафиксировали исторический профицит - Фото
Ремонт дороги в Коломые (Фото: Богдан Станиславський / Facebook)

В местных бюджетах Украины, несмотря на войну, зафиксирован исторически высокий профицит – то есть их доходы превышают расходы. Это связано со значительным увеличением военнослужащих со сравнительно высокими зарплатами, пояснил главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

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"Мы видим, что в этом году у местных бюджетов есть профицит, который является исторически рекордным. Это связано, во-первых, с повышением поступлений от налога на доходы физических лиц. Военные части закреплены за определенными регионами, и таким образом во всех местных бюджетах в Украине есть дополнительный ресурс за счет, условно говоря, военных", – пояснил он на брифинге для журналистов.

Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. По данным портала Децентрализация, в структуре их доходов за 2022 год НДФЛ приходилось 49%. Для сравнения, второй по величине источник – субвенции из государственного бюджета – обеспечивал только 21%, а третий – единый налог – 9%.

Аналитик сказал, что бюджетный профицит создает своеобразный резерв, который можно использовать для ликвидации разрушений критической инфраструктуры.

"В Днепропетровской области уже анонсированы значительные капитальные расходы на реконструкцию систем водоснабжения, а возможно и ирригации. Такие капитальные инвестиции несколько повысят ВВП. Не сильно, конечно, но это смягчит [отрицательное] влияние со стороны агросектора и, возможно, промышленности и генерации электроэнергии", – сказал он.

В 2022 году местные бюджеты были выполнены с профицитом 70,8 млрд грн. В то же время у государственного бюджета такое значение отрицательное и превысило 910 млрд грн.

Андрей Водяный
налогиндфлбюджет-2023Сергей Колодий
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