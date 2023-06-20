Несподіваний вплив війни: у місцевих бюджетах зафіксували історичний профіцит

Місцеві бюджети України, попри війну, мають історично високий профіцит – тобто їхні доходи перевищують видатки. Це пов'язано зі значним збільшенням військовослужбовців з порівняно високими зарплатами, пояснив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

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"Ми бачимо, що в цьому році місцеві бюджети мають профіцит, який є історично рекордним. Це пов'язано, по-перше, з підвищенням надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Військові частини закріплені за певними регіонами, і таким чином усі місцеві бюджети в Україні мають додатковий ресурс за рахунок, умовно кажучи, військових", – пояснив він на брифінгу для журналістів.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. За даними порталу Децентралізація, у структурі їхніх доходів за 2022 рік на ПДФО припадало 49%. Для порівняння, друге за величиною джерело – субвенції з державного бюджету – забезпечувало тільки 21%, а третє – єдиний податок – 9%.

Аналітик сказав, що цей бюджетний профіцит створює своєрідний резерв, який можна пускати на ліквідацію руйнувань критичної інфраструктури.

"У Дніпропетровській області уже анонсовані значні капітальні видатки на реконструкцію систем водопостачання, а можливо, й іригації. Такі капітальні інвестиції дещо підвищать ВВП. Не сильно, звісно, але це пом'якшить [негативний] вплив з боку агросектору та, можливо, промисловості та генерації електроенергії", – сказав він.

У 2022 році місцеві бюджети були виконані із профіцитом 70,8 млрд грн. Натомість у державного бюджету таке значення від’ємне та перевищило 910 млрд грн.