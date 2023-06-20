RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Несподіваний вплив війни: у місцевих бюджетах зафіксували історичний профіцит

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 15:26
Несподіваний вплив війни: у місцевих бюджетах зафіксували історичний профіцит - Фото
Ремонт дороги в Коломиї (Фото: Богдан Станіславський / Facebook)

Місцеві бюджети України, попри війну, мають історично високий профіцит – тобто їхні доходи перевищують видатки. Це пов'язано зі значним збільшенням військовослужбовців з порівняно високими зарплатами, пояснив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Ми бачимо, що в цьому році місцеві бюджети мають профіцит, який є історично рекордним. Це пов'язано, по-перше, з підвищенням надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Військові частини закріплені за певними регіонами, і таким чином усі місцеві бюджети в Україні мають додатковий ресурс за рахунок, умовно кажучи, військових", – пояснив він на брифінгу для журналістів.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. За даними порталу Децентралізація, у структурі їхніх доходів за 2022 рік на ПДФО припадало 49%. Для порівняння, друге за величиною джерело – субвенції з державного бюджету – забезпечувало тільки 21%, а третє – єдиний податок – 9%.

Аналітик сказав, що цей бюджетний профіцит створює своєрідний резерв, який можна пускати на ліквідацію руйнувань критичної інфраструктури.

"У Дніпропетровській області уже анонсовані значні капітальні видатки на реконструкцію систем водопостачання, а можливо, й іригації. Такі капітальні інвестиції дещо підвищать ВВП. Не сильно, звісно, але це пом'якшить [негативний] вплив з боку агросектору та, можливо, промисловості та генерації електроенергії", – сказав він.

У 2022 році місцеві бюджети були виконані із профіцитом 70,8 млрд грн. Натомість у державного бюджету таке значення від’ємне та перевищило 910 млрд грн.

Андрій Водяний
податкипдфобюджет-2023Сергій Колодій
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 