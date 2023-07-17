Арахамия призвал местные власти ограничить неприоритетные расходы. Или это сделает Рада
Верховная Рада готова на законодательном уровне ограничить неприоритетные расходы местных властей, заявил в понедельник глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия.
"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи ", – обратился Арахамия в Telegram к местной власти.
Он считает, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки".
Арахамия заявил, что его пост – это последнее предупреждение.
"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", – заявил депутат.
Слуга народа – самая большая фракция в Верховной Раде.
- Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов есть трансферты из государственного бюджета.
- По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, в местных бюджетах сейчас наблюдается исторический профицит.
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