UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арахамия призвал местные власти ограничить неприоритетные расходы. Или это сделает Рада

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 13:26
Арахамия призвал местные власти ограничить неприоритетные расходы. Или это сделает Рада - Фото
Давид Арахамия (Фото: ОП)

Верховная Рада готова на законодательном уровне ограничить неприоритетные расходы местных властей, заявил в понедельник глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи ", – обратился Арахамия в Telegram к местной власти.

Читайте также
Как местные бюджеты выросли во время войны и на что тратятся

Он считает, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки".

Арахамия заявил, что его пост – это последнее предупреждение.

"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", – заявил депутат.

Слуга народа – самая большая фракция в Верховной Раде.

  • Местные бюджеты во время войны выросли благодаря значительному увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц. Также значительным наполнителем местных бюджетов есть трансферты из государственного бюджета.
  • По словам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, в местных бюджетах сейчас наблюдается исторический профицит.
Андрей Водяный
верховная радаСлуга народагосзакупкиДавид Арахамияместная власть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 