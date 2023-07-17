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Арахамія закликав місцеву владу обмежити непріоритетні витрати. Або це зробить Рада

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 13:26
Арахамія закликав місцеву владу обмежити непріоритетні витрати. Або це зробить Рада - Фото
Давид Арахамія (Фото: ОП)

Верховна Рада готова на законодавчому рівні обмежити непріоритетні витрати місцевої влади, заявив у понеділок голова фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія.

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"Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі", – звернувся Арахамія у Telegram до місцевої влади.

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Він вважає, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки".

Арахамія заявив, що його допис – це останнє попередження.

"Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", – заявив депутат.

Слуга народу – найбільша фракція у Верховній Раді.

  • Місцеві бюджети під час війни зросли завдяки значному збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Також значним наповнювачем місцевих бюджетів є трансферти з державного бюджету.
  • За словами головного менеджера з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергія Колодія, у місцевих бюджетах зараз спостерігається історичний профіцит.
Андрій Водяний
Верховна РадаСлуга народуДавид Арахаміядержзакупівлімісцева влада
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