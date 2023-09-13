Кабмін вирішив покласти край історичному профіциту місцевих бюджетів

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді з 1 жовтня забрати у місцевих бюджетів частину податку на доходи фізичних осіб, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. Про це повідомляється в законопроєкті №10037 від 12 вересня.

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Він передбачає, що з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та призначатимуться на закупівлю спеціальної техніки та обладнання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (50%) та виробництво озброєнь Мінстратегпромом (50%).

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. За даними порталу Децентралізація, у структурі їхніх доходів за 2022 рік на ПДФО припадало 49%. Для порівняння, друге за величиною джерело – субвенції з державного бюджету – забезпечувало тільки 21%, а третє – єдиний податок – 9%.

Завдяки значному збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб місцеві бюджети під час війни вийшли на історичний профіцит, що вилилось у численні скандали з державними закупівлями.

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17 липня 2023 року глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади. Він заявив, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки". Він заявив, що місцева влада може сама обмежити необов'язкові витрати або це зробить Верховна Рада на законодавчому рівні.