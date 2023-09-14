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Кабмін забирає у місцевих бюджетів 120 млрд грн для закупівлі дронів та виробництва зброї

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14.09.2023, 16:47
Кабмін забирає у місцевих бюджетів 120 млрд грн для закупівлі дронів та виробництва зброї - Фото
Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

Кабінет міністрів подав законопроєкт, що пропонує забрати у місцевих бюджетів частину податку на доходи фізичних осіб, отримані військовослужбовцями, поліціянтами та особами рядового та начальницького складу (військовий ПДФО). Надходження від цього податку тепер підуть на закупівлю дронів та виробництво зброї, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення дозволить залучити на дрони та зброю 25,8 млрд грн цього року та 93,7 млрд грн наступного.

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"За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році — близько 12 млрд грн. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових", – пояснив Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади.

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Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію.

Таким чином, ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше проти 2021 року до повномасштабного вторгнення.

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Роман Бриль
кабмінмісцеві бюджетивиробництво зброївійськовий ПДФОзакупівля дронів
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