Директор МВФ похвалила политику Украины: Есть три важных достижения

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева похвалила экономическую политику Украины во время войны. На пресс-конференции 12 октября она даже назвала ее выдающейся.

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Георгиева сказала, что уже в июне после первого пересмотра МВФ зафиксировал прогресс Украины в увеличении собственных доходов. Показатель сбора налогов составил 36% ВВП. "Я знаю многие страны, которые не находятся в состоянии войны, но едва достигают 15%. А вот Украина – 36% к ВВП", — сказала она.

В рамках второго пересмотра МВФ зафиксировал еще "три важных достижения", сказала Георгиева.

Во-первых, это возобновление экономического роста. "Сейчас мы прогнозируем рост примерно до 3%. У нас был диапазон от 1% до 3%, сейчас мы склоняемся к высшему пределу этого диапазона", — сказала она.

Во-вторых, Украине удалось замедлить инфляцию до однозначного числа (т.е. менее 10%). "Она упала благодаря умной политике", – сказала Георгиева.

И третье достижение – это большие международные резервы, близкие к историческим максимумам.

Глава МВФ также напомнила, что Украина наконец-то выполнила требование фонда, приняв важный закон о возобновлении декларирования активов. Она сказала, что МВФ работает с украинскими властями над всеми аспектами программы расширенного финансирования EFF.