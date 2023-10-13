Директорка МВФ похвалила політику України: Є три важливих досягнення

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва похвалила економічну політику України під час війни. На пресконференції 12 жовтня вона навіть назвала її видатною.

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Георгієва сказала, що уже в червні після першого перегляду МВФ зафіксував прогрес України в збільшенні власних доходів. Показник збору податків становив 36% до ВВП. "Я знаю багато країн, які не перебувають у стані війни, але ледве досягають 15%. А ось Україна – 36% до ВВП", – сказала вона.

У межах другого перегляду МВФ зафіксував ще "три важливих досягнення", сказала Георгієва.

По-перше, це відновлення економічного зростання. "Зараз ми прогнозуємо зростання приблизно до 3%. У нас був діапазон від 1% до 3%, зараз ми схиляємося до вищої межі цього діапазону", – сказала вона.

По-друге, Україні вдалося сповільнити інфляцію до однознакового числа (тобто менш як 10%). "Вона впала завдяки розумній політиці", – сказала Георгієва.

І третє досягнення – це великі міжнародні резерви, близькі до історичних максимумів.

Глава МВФ також нагадала, що Україна нарешті виконала вимогу фонду, ухваливши важливий закон про відновлення декларування активів. Вона сказала, що МВФ працює з українською владою над усіма аспектами програми розширеного фінансування EFF.