Рада не підтримала вилучення у громад "військового" ПДФО. Буде повторне друге читання

Верховна Рада у вівторок, 17 жовтня, відправила на повторне друге читання законопроєкт №10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Про це повідомили депутати у соцмережах.

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"Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт №10037. "За" – лише 223 голосів. Відправили на повторне друге 265 [голосами]", – написав Ярослав Железняк із Голосу.

"На жаль, парламент не підтримав перерозподіл військового ПДФО. ️Парламентарі вирішили, що бруківка і стадіони важливіші за дрони і зброю для армії. Політиканство та популізм перемогли державництво. Але ненадовго. Буде повторне друге", – прокоментував рішення парламенту голова податкового комітету Данило Гетманцев зі Слуги народу.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022-2023 роках в Україні зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, що автоматично призвело до збільшення бюджетів громад, де розташовані військові частини.

Це своєю чергою вилилось у численні скандали з державними закупівлями.

У вересні 2023 року Кабінет міністрів запропонував тимчасово вилучити "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів та передати його до спеціального фонду державного бюджету. За оцінкою уряду, це повинно було дати 120 млрд грн на закупівлю дронів і виробництво зброї.

Під час розгляду в парламенті первинна пропозиція Кабінету міністрів була дещо змінена.

З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від "військового" ПДФО повинна була йти на дрони (13 млрд грн), половина – на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня 2024 року до кінця воєнного стану пропорція повинна була змінитися так:

→ 45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);

→ 45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (10 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.

Перед другим читанням до законопроєкту подано понад 900 поправок, розгляд яких тягнувся з попереднього пленарного тижня.

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