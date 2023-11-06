Марченко – щодо сценарію з припиненням допомоги: Будуть дуже травматичні наслідки
Без західної допомоги Україні загрожуватиме діра в бюджеті розміром $29 млрд, сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Politico.
За два місяці до початку нового року Україна досі не отримала підтверджень фінансової підтримки від США і Євросоюзу, двох основних донорів. Угорщина та Словаччина блокують виділення Україні 50 млрд євро на наступні чотири роки, а у США парламент не надто прагнуть погоджувати подальшу допомогу для України, як це пропонує Білий дім.
Марченко сказав, що Україна готова проводити реформи та посилювати антикорупційні органи, але попередив: гроші потрібні вже зараз. "Ми готові до обговорень, але не готові до того, що це може призвести до затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", – сказав міністр.
На його думку, економічні проблеми в Україні обов'язково матимуть негативний вплив і на Євросоюз.
"Наслідки економічної кризи будуть дуже, дуже травматичними не лише для України, а й для всієї Європи, тому що це може мати наслідки й для Європи: міграція як побічний ефект, величезне зростання цін у Європі, зокрема, на деякі продовольчі товари, знову на нафту й газ", – сказав він.
Міністр також попросив союзників подумати стосовно передання Україні близько $300 млрд російських активів, заморожених країнами G7 на початку повномасштабної війни.
"Ми б хотіли, щоб можливість використання [доходу від цих активів] була додатковим варіантом, не забуваючи щодо пріоритету №1. Пріоритет №1 – використання всіх російських активів, аби допомогти Україні відновити наші можливості та економіку", – сказав він.
- Станом на початок листопада два найбільші донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.
- Євросоюз розглядає "Інструмент для України" з 50 млрд євро на чотири роки, його затвердження планується на кінець року.
- США через політичні суперечки увійшли в новий фінансовий рік без річного бюджету, а лише з тимчасовою бюджетною декларацією, у якій не передбачили нову допомогу для України. 25 жовтня у США обрали спікером нижньої палати парламенту республіканця Майка Джонсона, який скептично налаштований до фінансування України.
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