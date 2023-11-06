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Марченко – о сценарии с прекращением помощи: Будут очень травматические последствия

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 11:30
Марченко – о сценарии с прекращением помощи: Будут очень травматические последствия - Фото
Фото: Минфин

Без западной помощи Украине будет грозить дыра в бюджете в размере $29 млрд, сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Politico.

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За два месяца до начала нового года Украина еще не получила подтверждений финансовой поддержки от США и Евросоюза, двух основных доноров. Венгрия и Словакия блокируют выделение Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, а в США парламент не горит желанием согласовывать дальнейшую помощь Украине, как это предлагает Белый дом.

Марченко сказал, что Украина готова проводить реформы и усиливать антикоррупционные органы, но предупредил, что деньги нужны уже сейчас. "Мы готовы к обсуждениям, но не готовы к тому, что это может привести к задержке предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", — сказал министр.

По его мнению, экономические проблемы в Украине обязательно будут иметь негативное влияние и на Евросоюз.

"Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это может иметь последствия и для Европы: миграция как побочный эффект, огромный рост цен в Европе, в частности, на некоторые продовольственные товары, опять-таки на нефть и газ", — сказала он.

Министр также попросил союзников подумать о передаче Украине около $300 млрд российских активов, замороженных странами G7 в начале полномасштабной войны.

"Мы бы хотели, чтобы возможность использования [дохода от этих активов] была дополнительным вариантом, не забывая о приоритете №1. Приоритет №1 – использование всех российских активов, чтобы помочь Украине восстановить наши возможности и экономику", – сказал он.

  • По состоянию на конец октября два крупнейших донора Украины – Евросоюз и США – еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.
  • Евросоюз рассматривает "Инструмент для Украины" с 50 млрд евро на четыре года, его утверждение планируется на конец года.
  • США из-за политических споров вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. 25 октября в США избрали спикером нижней палаты парламента республиканца Майка Джонсона, скептически настроенного к финансированию Украины.
Андрей Водяный
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