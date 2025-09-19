Марченко: Есть вероятность, что мы будем менять бюджет 2025 года еще раз
Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что Кабинет министров предложит Верховной Раде еще раз пересмотреть государственный бюджет на 2025 год. Об этом он сказал во время выступления в парламенте в пятницу.
"Будем ли мы обращаться с дополнительной потребностью на сектор обороны? Да, есть вероятность, что мы вынуждены будем менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны. Это решение вызвано ситуацией на поле боя. Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то что иногда нам придется принимать достаточно сложные решения", – сказал Марченко депутатам.
Сейчас проводятся консультации с министром обороны Денисом Шмыгалем и первым вице-премьером Михаилом Федоровым, чтобы принять решение, каким образом и когда эти расходы будут направлены.
"Мы обратимся к вам [народным депутатам], как только такое решение будет готово. У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс для того, чтобы закрыть эту потребность. Остался вопрос формата этой поддержки и времени, когда мы к вам обратимся", – сказал министр.
- 31 июля 2025 года Рада увеличила госбюджет на 412 млрд грн для финансирования армии.
- 9 сентября "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что этих изменений в бюджет не хватит до конца года.
Комментарии (0)