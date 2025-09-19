Марченко: Есть вероятность, что мы будем менять бюджет 2025 года еще раз

Сергій Марченко (Фото - EPA OLIVIER HOSLET)

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что Кабинет министров предложит Верховной Раде еще раз пересмотреть государственный бюджет на 2025 год. Об этом он сказал во время выступления в парламенте в пятницу.

"Будем ли мы обращаться с дополнительной потребностью на сектор обороны? Да, есть вероятность, что мы вынуждены будем менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны. Это решение вызвано ситуацией на поле боя. Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то что иногда нам придется принимать достаточно сложные решения", – сказал Марченко депутатам.

Сейчас проводятся консультации с министром обороны Денисом Шмыгалем и первым вице-премьером Михаилом Федоровым, чтобы принять решение, каким образом и когда эти расходы будут направлены.

"Мы обратимся к вам [народным депутатам], как только такое решение будет готово. У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс для того, чтобы закрыть эту потребность. Остался вопрос формата этой поддержки и времени, когда мы к вам обратимся", – сказал министр.