Марченко: Є ймовірність, що ми будемо змінювати бюджет 2025 року ще раз
Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді ще раз переглянути державний бюджет на 2025 рік. Про це він сказав під час виступу в парламенті у п'ятниці.
"Чи будемо ми звертатися з додатковою потребою на сектор оборони? Так, є ймовірність, що ми вимушені будемо змінювати бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки й оборони. Це рішення викликане ситуацією на полі бою. Ми готові й будемо оперативно реагувати, попри те що іноді нам доведеться ухвалювати досить складні рішення", – сказав Марченко депутатам.
Зараз проводяться консультації з міністром оборони Денисом Шмигалем і першим віцепрем'єром Михайлом Федоровим, щоб ухвалити рішення, яким чином і коли ці видатки будуть спрямовані.
"Ми звернемося до вас [народних депутатів], щойно таке рішення буде готове. У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання формату цієї підтримки й часу, коли ми до вас звернемося", – сказав міністр.
- 31 липня 2025 року Рада збільшила держбюджет на 412 млрд грн для фінансування армії.
- 9 вересня "Економічна правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що цих змін до бюджету не вистачить до кінця року.
