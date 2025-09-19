Марченко: Є ймовірність, що ми будемо змінювати бюджет 2025 року ще раз

Сергій Марченко (Фото - EPA OLIVIER HOSLET)

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді ще раз переглянути державний бюджет на 2025 рік. Про це він сказав під час виступу в парламенті у п'ятниці.

"Чи будемо ми звертатися з додатковою потребою на сектор оборони? Так, є ймовірність, що ми вимушені будемо змінювати бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки й оборони. Це рішення викликане ситуацією на полі бою. Ми готові й будемо оперативно реагувати, попри те що іноді нам доведеться ухвалювати досить складні рішення", – сказав Марченко депутатам.

Зараз проводяться консультації з міністром оборони Денисом Шмигалем і першим віцепрем'єром Михайлом Федоровим, щоб ухвалити рішення, яким чином і коли ці видатки будуть спрямовані.

"Ми звернемося до вас [народних депутатів], щойно таке рішення буде готове. У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання формату цієї підтримки й часу, коли ми до вас звернемося", – сказав міністр.