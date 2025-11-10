Зарплаты в розничной торговле выросли на треть за год: сколько платят в разных сетях

Фото: Depositphotos

Средняя зарплата работников торговли в Украине в прошлом году составляла 11 379 грн до налогообложения, что на треть больше, чем в 2023 году. В то же время в крупнейших компаниях уровень оплаты труда варьируется: от 26 000 до 82 000 грн в месяц. Об этом сообщает Опендатабот.

За год зарплаты в сфере торговли выросли с 8685 до 11 379 грн. По сравнению с 2021 годом, когда средняя зарплата составляла 7660 грн, показатель вырос в полтора раза.

Самые высокие зарплаты в украинской розничной торговле предлагает элитная сеть "Бюро Вин" (GoodWine) – более 82 000 грн в месяц.

В числе лидеров также АТБ-Маркет, где более 42 000 сотрудников получают в среднем 52 000 грн в месяц.

"Мы систематически мониторим уровень зарплат и стремимся к тому, чтобы наши сотрудники получали достойное вознаграждение. Все начисления полностью официальные, а размер заработной платы пересматривается в соответствии с изменениями на рынке", – прокомментировали в пресс-службе АТБ.

В то же время в крупных сетях, входящих в Индекс Опендатабота, который оценивает реальное положение украинского бизнеса, зарплаты ниже. В Форе и Новусе сотрудники получают около 26 000-27 000 грн в месяц.