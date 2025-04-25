НБУ: конфіскація російських активів сильно не вплине на роль євро у світі

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Національний банк вважає, що повна конфіскація знерухомлених російських активів на користь України не матиме значного негативного впливу на сприйняття євро та його роль у міжнародній фінансовій системі, хоча Європейський центральний банк (ЄЦБ) висловлював певні побоювання щодо цього. Про це йдеться у новому інфляційному звіті, опублікованому на сайті НБУ.

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Найбільша частка суверенних російських активів, заморожених після повномасштабної агресії Росії проти України, фізично знаходиться на території Євросоюзу.

ЄЦБ переживає, що їхня конфіскація погано вплине на євро: нібито інші центральні банки почнуть відмовлятися від використання резервних активів у євро, дохідність у євро зросте (що збільшить витрати на фінансування для країн ЄС), зменшиться частка євро у торговельних розрахунках.

НБУ каже, що провів "аналіз усіх аспектів позиції євро в глобальному середовищі" і за результатами цього аналізу зробив висновок: загрози для ролі євро в разі повної конфіскації знерухомлених російських активів на користь України немає.

Аналітики Нацбанку вважають, що безпосередня конфіскація російських активів, що становлять більше ніж 8% загального обсягу резерві у євро, може "механічно знизити частку євро в резервах на майже 1.1 в. п.", але економічного змісту така зміна не матиме.

НБУ вказує, що синхронна конфіскація активів усім Заходом обмежить можливості диверсифікації резервів іншими країнами, зокрема Китаєм.

Крім того, існують технічні перешкоди для масового продажу облігацій у євро та обмеження на інвестиції у деякі альтернативні валюти, як-от китайський юань (через політику Китаю та геополітичні чинники). Це робить повну ліквідацію резервів у євро малоймовірною.

"Попри спроби пошуку альтернатив окремими країнами EM, роль євро як другої світової валюти залишається непохитною. Тож скоординовані з іншими розвиненими країнами заходи із повної конфіскації російських суверенних активів не зможуть послабити роль євро і навряд чи матимуть матеріальний вплив на сприйняття цієї валюти", – робить висновок НБУ.