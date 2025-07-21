Зеленский: конфискация российских активов зависит от политического решения G7
Президент Владимир Зеленский считает, что для конфискации суверенных российских активов нужно исключительно политическое решение Большой семерки (G7). Об этом он сказал на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник.
"Надо сосредоточиться на политических решениях, а не на каких-то мелких активах. Мелкие или крупные активы – все зависит от политического решения", – подчеркнул президент.
"Все, что решается на уровне лидеров G7, потом спускается вниз и дает реальный ощутимый эффект", – сказал президент, напомнив о решении Большой семерки в Италии в 2024-м, обеспечившим Украине $50 млрд от доходов с замороженных российских активов.
"Было решение, а потом уже нашлись инструменты", – сказал президент.
Если G7 примет политическое решение о конфискации тела активов, то его автоматически поддержат и все остальные страны, вместе с Европейским Союзом, считает Зеленский.
При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что основная часть этих активов находится не в Соединенных Штатах, именно США остаются главным "мейкером решений" в этом процессе.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Евросоюз предоставит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
- Украина надеется на быстрый доступ к "телу" замороженных активов России, учитывая, что в финансировании на 2026 год сохраняется дыра в размере $19 млрд.
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