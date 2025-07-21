Зеленский: конфискация российских активов зависит от политического решения G7

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что для конфискации суверенных российских активов нужно исключительно политическое решение Большой семерки (G7). Об этом он сказал на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник.

"Надо сосредоточиться на политических решениях, а не на каких-то мелких активах. Мелкие или крупные активы – все зависит от политического решения", – подчеркнул президент.

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"Все, что решается на уровне лидеров G7, потом спускается вниз и дает реальный ощутимый эффект", – сказал президент, напомнив о решении Большой семерки в Италии в 2024-м, обеспечившим Украине $50 млрд от доходов с замороженных российских активов.

"Было решение, а потом уже нашлись инструменты", – сказал президент.

Если G7 примет политическое решение о конфискации тела активов, то его автоматически поддержат и все остальные страны, вместе с Европейским Союзом, считает Зеленский.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что основная часть этих активов находится не в Соединенных Штатах, именно США остаются главным "мейкером решений" в этом процессе.