Дефицит бюджета РФ за семь месяцев на четверть превысил годовой план

Фото: EPA

Дефицит бюджета России за семь месяцев 2025 года достиг 4,88 трлн рублей ($61,44 млрд), или 2,2% ВВП, свидетельствует предварительная оценка Минфина РФ.

Это на четверть превышает заложенный в бюджетном законе дефицит на весь текущий год в размере 3,7 трлн рублей, или 1,7% ВВП, и в 4,5 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда дефицит составлял 1,1 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

В этом году Россия планирует дефицит в размере 1,7% ВВП, утроив его в мае. Минфин ссылался на падение цен на нефть и тарифные войны Трампа как основные причины, пишет Reuters.

Министерство финансов сообщило, что расходы за январь-июль составили 25,19 трлн рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы же выросли лишь на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, до 20,32 трлн рублей.

"Это обусловлено преимущественно опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов", – отметили в министерстве.

В течение трех с половиной лет войны в Украине Россия увеличивала бюджетные расходы на финансирование своих военных усилий. Газета Ведомости со ссылкой на источники писала, что минфин планирует провести очередной пересмотр нынешнего бюджета осенью. Подробности запланированного пересмотра издание не предоставило.

Газета также цитировала заместителя председателя бюджетного комитета Думы Дмитрия Гусева, который заявил, что основной причиной пересмотра бюджета стало увеличение расходов. По его словам, неэнергетические доходы пострадали от снижения инвестиций.