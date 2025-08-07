Дефіцит бюджету РФ за сім місяців на чверть перевищив річний план

Фото: EPA

Дефіцит бюджету Росії за сім місяців 2025 року досяг 4,88 трлн рублів ($61,44 млрд), або 2,2% ВВП, свідчить попередня оцінка Мінфіну РФ.

Це на чверть перевищує закладений у бюджетному законі дефіцит на весь поточний рік у розмірі 3,7 трлн рублів, або 1,7% ВВП, і у 4,5 раза більше за показник аналогічного періоду 2024 року, коли дефіцит становив 1,1 трлн рублів, або 0,5% ВВП.

Цього року Росія планує дефіцит у розмірі 1,7% ВВП, потроївши його в травні. Мінфін посилався на падіння цін на нафту та тарифні війни Трампа як основні причини, пише Reuters.

Міністерство фінансів повідомило, що витрати за січень-липень становили 25,19 трлн рублів, збільшившись на 20,8% проти аналогічного періоду минулого року. Доходи ж зросли лише на 2,8% проти аналогічного періоду 2024-го, до 20,32 трлн рублів.

"Це обумовлено переважно випереджальним фінансуванням витрат у січні поточного року, а також зниженням надходжень нафтогазових доходів", – зазначили у міністерстві.

Протягом трьох із половиною років війни в Україні Росія збільшувала бюджетні витрати на фінансування своїх військових зусиль. Газета Вєдомості з посиланням на джерела писала, що мінфін планує провести черговий перегляд цьогорічного бюджету восени. Подробиці запланованого перегляду видання не надало.

Газета також цитувала заступника голови бюджетного комітету Думи Дмитра Гусєва, який заявив, що основною причиною перегляду бюджету стало збільшення видатків. За його словами, неенергетичні прибутки постраждали від зниження інвестицій.