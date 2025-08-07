Налоговая анонсировала запуск электронного аудита в конце 2025 года

Глава ГНС заявила, что бизнес вскоре получит "максимально эффективный инструмент", который упростит ему жизнь

Фото: ГНС

Государственная налоговая служба заканчивает тестирование системы электронного аудита, рассказала и.о. главы службы Леся Карнаух на встрече с представителями бизнеса Киева.

"К этому процессу уже присоединились 45 налогоплательщиков, которые сформировали и подали 450 SAF-T-файлов [электронных документов для обмена налоговой информацией между предприятием и ГНС]. Сейчас это крупные налогоплательщики. Собираем все предложения и замечания, чтобы это был максимально эффективный инструмент, который упростит жизнь бизнеса. Планируем полноценно запустить его уже в конце этого года", – цитирует Карнаух пресс-служба ГНС.

При этом председатель налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что ситуация с электронным аудитом на самом деле не так радужна, как говорят в Минфине и налоговой службе.

"Реформа е-аудита является ключевой реформой налогового контроля. Мы все многое сделали для того, чтобы она состоялась. Многое, но недостаточно. Программное обеспечение SAF-T UA не реализовано, тесты не занесены в систему, реализация проекта просрочена уже на четыре месяца и непонятно, когда будет реализована. У нас в комитете до сих пор нет предложений по системным изменениям в законодательство по реализации проекта. При этом, по данным Минфина, IT-решение для SAF-T UA уже внедрено для крупных налогоплательщиков, серьезно?" – написал он в Telegram.

Система е-аудита позволяет автоматизировать процессы налогового контроля путем внедрения стандартного аудиторского файла (SAF-T UA), что должно повысить качество отбора плательщиков для документальных проверок благодаря риск-ориентированному подходу и уменьшить влияние человеческого фактора.

Для налогоплательщиков е-аудит обеспечит повышение достоверности учета, возможность исправления ошибок на этапе подачи файла и прогнозируемость относительно вероятности проведения проверки.

Внедрение электронного аудита осуществляется в рамках Национальной стратегии доходов до 2030 года и при поддержке проекта EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine (EU4PFM).