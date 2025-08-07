Банк Англии снизил процентную ключевую ставку до наинизшего уровня за более чем два года

Фото: Depositphotos

Банк Англии снизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 4% – самого низкого уровня за более чем два года. Об этом сообщил Банк Англии и писал Bloomberg.

Такое решение было принято большинством голосов в Комитете по монетарной политике (пять против четырех).

Это уже пятое снижение подряд, и сейчас Банк Англии опередил в темпах смягчения монетарной политики Федеральную резервную систему США, которая снижала ставку в последний раз еще в прошлом году.

Несмотря на новый всплеск инфляции, Банк Англии пытается поддержать экономику, которая столкнулась с рядом вызовов.

В последние месяцы в стране фиксируется сокращение темпов роста, а также проблемы на рынке труда после повышения налогов для работодателей.

С апреля, когда правительство страны повысило страховые взносы и минимальную зарплату, в Британии было сокращено более 180 000 рабочих мест. Уровень безработицы поднялся до максимума с 2021 года.

Несмотря на это, инфляция оказалась выше, чем прогнозировалось. В июне цены выросли на 3,6%, хотя Банк Англии ожидал 3,4%. В новом прогнозе, который обнародован вместе с решением по ставке, Банк Англии признал, что в этом году рост цен может достичь 4%.

Кроме ставки, рынки ожидают обновлений относительно планов Банка Англии по так называемому "количественному сворачиванию" – программы продажи государственных облигаций, которые ранее были выкуплены на баланс.

Сейчас банк страны продает ценные бумаги на около 100 млрд фунтов в год, но ожидается, что этот темп замедлится из-за нестабильности на рынке долгосрочного долга.