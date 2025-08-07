Банк Англії знизив відсоткову ключову ставку до найнижчого рівня за понад два роки

Фото: Depositphotos

Банк Англії знизив ключову відсоткову ставку на 0,25 відсоткового пункту – до 4% – найнижчого рівня за понад два роки. Про це повідомив Банк Англії і писав Bloomberg.

Таке рішення було ухвалене більшістю голосів у Комітеті з монетарної політики (пʼять проти чотирьох).

Це вже п’яте зниження поспіль, і наразі Банк Англії випередив у темпах пом’якшення монетарної політики Федеральну резервну систему США, яка знижувала ставку востаннє ще минулого року.

Попри новий сплеск інфляції, Банк Англії намагається підтримати економіку, яка зіткнулася з низкою викликів.

В останні місяці у країні фіксується скорочення темпів зростання, а також проблеми на ринку праці після підвищення податків для роботодавців.

З квітня, коли уряд країни підвищив страхові внески та мінімальну зарплату, у Британії було скорочено понад 180 000 робочих місць. Рівень безробіття піднявся до максимуму з 2021 року.

Попри це, інфляція виявилася вищою, ніж прогнозувалося. У червні ціни зросли на 3,6%, хоча Банк Англії очікував 3,4%. У новому прогнозі, який оприлюднено разом із рішенням щодо ставки, Банк Англії визнав, що цьогоріч зростання цін може сягнути 4%.

Крім ставки, ринки очікують оновлень щодо планів Банку Англії з так званого "кількісного згортання" – програми продажу державних облігацій, які раніше були викуплені на баланс.

Зараз банк країни продає цінні папери на близько 100 млрд фунтів на рік, але очікується, що цей темп сповільниться через нестабільність на ринку довгострокового боргу.