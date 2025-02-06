Британія на порозі стагфляції: зростання економіки сповільниться вдвічі, інфляція прискорюється

У Британії сповільнюється виробництво практично у всіх галузях

Фото: depositphotos.com

Британський Центробанк знизив вдвічі прогноз зростання економіки Великої Британії до 0,75% у 2025 році, порівнюючи з 1,5%, які регулятор озвучував у попередньому прогнозі у листопаді. Про це пише The Guardian.

Також погіршено прогноз щодо інфляції — до 3,7%, що майже вдвічі перевищує цільовий рівень уряду у 2%. За підсумками грудня інфляція становила 2,5%.

У Банку Англії визнають, що Велика Британія вступає в період стагфляції, коли слабке економічне зростання поєднується з високою інфляцією, і попереджають, що домогосподарства зіткнуться з новим тиском через зростання цін на енергоносії та комунальні послуги.

Сповільнення економічного зростання пов'язане зі скороченням виробництва у майже всіх секторах. Інфляцію розігрівають збільшення державних видатків, зокрема на сектор медицини.

Щоб стимулювати ділову активність, Банк Англії знизив облікову ставку на 0,5 в.п. — до 4,5% — найнижчого рівня з червня 2023 року.

"Ми дуже уважно стежитимемо за економікою Великої Британії та світовими подіями, а також застосовуватимемо поступовий і обережний підхід до подальшого зниження ставок", – прокоментував голова Банку Англії Ендрю Бейлі.

Він додав, що в оновленому прогнозі не враховувалися наслідки торговельних війн через можливе запровадження імпортних мит Сполученими Штатами.

Джерело: Bloomberg