НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%. Планує підвищувати ще

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Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 14,5% річних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це рішення спрямоване на підтримку стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове уповільнення інфляції до 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, вимагатиме подальшого посилення процентної політики, йдеться у повідомленні Нацбанку.

НБУ, коли у грудні ухвалював рішення про підвищення облікової ставки на 0,5 в.п. до 13,5%, допускав її подальше підвищення на початку 2025 року за умови збереження ознак прискорення інфляції.

Річна інфляція в Україні прискорилася до 12% у грудні порівняно з 11,2% у листопаді та 9,7% у жовтні.

У Нацбанку наголошують, що високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими факторами, насамперед пов'язаними з ефектами найгірших урожаїв минулого року. Водночас посилювався фундаментальний ціновий тиск. Про це свідчить подальше прискорення базової інфляції (до 10,7% у грудні), зокрема через стрімке зростання цін на послуги (12,5% у грудні).

"Така цінова динаміка була обумовлена збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали та електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів. Водночас останніми місяцями певною мірою зростання цін стримувалося зміцненням курсу гривні до євро, що має важливе значення для українського імпорту", – пояснюють у НБУ.

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