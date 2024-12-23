У Нацбанку бачать потребу у підвищенні облікової ставки найближчими місяцями

Фото: пресслужба НБУ

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку наголосили на необхідності подальшого підвищення облікової ставки найближчими місяцями за умови збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань. Про це повідомляє пресслужба НБУ із посиланням на стенограму дискусії членів комітету від 11 грудня, за день, коли Нацбанк оголосив про підвищення облікової ставки з 13% до 13,5%.

Водночас кілька членів КМП були не впевнені в необхідності подальшого підвищення облікової ставки через тимчасову природу поточного інфляційного сплеску. Оновлення макропрогнозу в січні дасть більше інформації щодо стійкості цінового тиску та ризиків розбалансування очікувань, уточнюють у НБУ.

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У стенограмі йдеться, що останнє рішення підвищити облікову ставку на 0,5 в.п. підтримали сім із 11 членів КМП. Вони зазначали, що такий крок є найбільш виваженим і враховує швидкоплинність ключових факторів поточного цінового сплеску і необхідним для збереження інфляції під контролем.

Ще двоє учасників дискусії КМП висловилися за значне підвищення облікової ставки у грудні – до 14%. Вони наполягали, що НБУ має діяти невідкладно та рішуче, адже інфляція вже кілька місяців поспіль перевищує прогноз НБУ. Ціни зростають досить швидкими темпами, створюючи загрозу розгортання інфляційної спіралі.

Ще двоє із 11 членів КМП проголосували за збереження облікової ставки на рівні 13% у грудні. Вони вважають недоцільним підвищення облікової ставки з огляду на можливу короткостроковість цінового сплеску. На їхню думку, вичерпання ефектів гірших урожаїв цього року має сприяти уповільненню інфляції у 2025 році.