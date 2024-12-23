Програма доступних кредитів "5-7-9%" втрачає ефективність, і її потрібно міняти – НБУ

Фото: пресслужба НБУ

Повільна переорієнтація державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" на підтримку клієнтів, які найбільше потребують фінансової допомоги, знижує її ефективність. Про це говориться в опублікованому Національним банком "Звіті про фінансову стабільність".

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Через високі витрати по накопиченому портфелю та подальше зростання кредитів річний бюджет програми вичерпався вже у жовтні. Борг перед банками за програмою до кінця року буде близьким до 10 млрд грн, що на 3 млрд грн більше, ніж торік. Це створює додаткову невизначеність для банків та позичальників, які беруть участь у програмі, та уповільнює її роботу, зазначають у НБУ.

У 2024 році в програму кілька разів вносили зміни. У квітні максимальний обсяг кредиту на поповнення оборотних коштів за непріоритетними напрямами знижено з 60 до 5 млн грн на одного позичальника. Зниження максимального розміру кредиту майже не вплинуло на витрати з огляду на невисокий середній розмір позик у межах програми – 3 млн грн.

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З листопада парламент повернув обмеження максимальної суми державної допомоги на одного одержувача. Надалі цей обсяг не повинен перевищувати еквівалент 200 000 євро за останні три роки. Обмеження застосовуватимуться до нових кредитів і не поширюватимуться на агровиробників та оборонні компанії. Відновлення обмеження може дещо заощадити бюджет програми.

З грудня банки надають кредити агрокомпаніям у рамках програми лише за умови дотримання екологічних та соціальних (ЕС) стандартів. Тепер банки мають оцінювати ЕС-ризики клієнта під час видачі кредитів. Проєкти та підприємства з високим ризиком не фінансуватимуться взагалі. Надалі ці вимоги будуть поширені й на інші галузі.

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"Всі перелічені зміни надалі впливатимуть на динаміку портфеля та доступність програми для потенційних учасників. Однак ключовим пріоритетом залишається ефективне використання доступних коштів та зниження боргу. Для цього потрібно зосередити обмежені ресурси на проєктах, які найбільше потребують підтримки, наприклад інвестиційних", — резюмують у НБУ.