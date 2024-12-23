Программа доступных кредитов "5-7-9%" теряет эффективность, и ее нужно менять — НБУ

Фото: пресс-служба НБУ

Медленная переориентация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на поддержку клиентов, наиболее нуждающихся в финансовой помощи, снижает ее эффективность. Об этом говорится в опубликованном Национальным банком "Отчете о финансовой стабильности".

Из-за высоких затрат по накопленному портфелю и дальнейшего роста кредитов годовой бюджет программы иссяк уже в октябре. Долг перед банками по программе до конца года будет близок к 10 млрд грн, что на 3 млрд грн больше, чем год назад. Это создает дополнительную неопределенность для банков и заемщиков, участвующих в программе, и замедляет ее работу, указывают в НБУ.

В 2024 году в программу несколько раз вносили изменения. В апреле максимальный объем кредита на пополнение оборотных средств по неприоритетным направлениям был снижен с 60 до 5 млн грн на одного заемщика. Снижение максимального размера кредита почти не повлияло на расходы, учитывая невысокий средний размер ссуды в пределах программы – 3 млн грн.

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С ноября парламент вернул ограничение максимальной суммы государственной помощи на одного получателя. В дальнейшем этот объем не должен превышать эквивалент 200 000 евро за последние три года. Ограничения будут применяться к новым кредитам и не будут распространяться на агропроизводителей и оборонные компании. Восстановление ограничения может несколько сэкономить бюджет программы.

С декабря банки предоставляют кредиты агрокомпаниям в рамках программы только при условии соблюдение экологических и социальных (ЭС) стандартов. Теперь банки должны оценивать ЭС-риски клиента при выдаче кредитов. Проекты и предприятия с высоким риском не будут финансироваться вообще. В дальнейшем эти требования будут распространены и на другие отрасли.

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"Все перечисленные изменения в дальнейшем будут влиять на динамику портфеля и доступность программы для потенциальных участников. Однако ключевым приоритетом остается эффективное использование доступных средств и снижение долга. Для этого нужно сосредоточить ограниченные ресурсы на проектах, наиболее нуждающихся в поддержке, например, инвестиционных", — резюмируют в НБУ.