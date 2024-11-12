Оккупанты продолжают обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Прогнозы на сложную зиму с частыми отключениями электроэнергии остаются.

Для того чтобы обезопасить бизнес от возможных негативных последствий российских обстрелов, правительство упростило доступ к финансам госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9".

За кредитные средства бизнес может приобрести и установить газотурбинные, газопоршневые и биогазовые генерирующие установки. Максимальная сумма кредита составляет до 150 млн гривен, а срок кредитования – до 10 лет.

Для деоккупированных и прифронтовых территорий правительство ввело улучшенные условия. Увеличены срок кредита и лимит, снижена процентная ставка. Компенсация происходит до 1% в первые два года, 5% – со следующего года.

Востребованы ли эти кредиты? Какие условия получения средств и насколько сложно получить их? LIGA.net обратилась за разъяснениями к банкам.

Ниже ответы банкиров об особенностях выдачи средств и причинах отказов.

Ощадбанк

Относительно бизнеса, Ощадбанк предлагает для энергокредитования три продукта, одним из которых является льготное финансирование с помощью госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Целевое использование такого кредита – финансирование приобретения энергетического оборудования для собственных нужд.

Выработанную электроэнергию можно использовать и для продажи. Однако, в таком случае, предприниматели не могут применять зеленый тариф или рыночную премию.