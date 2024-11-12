Окупанти продовжують цілити в об'єкти енергетичної інфраструктури України. Прогнози на складну зиму з частими відключеннями електроенергії залишаються.

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Для того, щоб убезпечити бізнес від можливих негативних наслідків російських обстрілів, уряд спростив доступ до фінансів держпрограми "Доступні кредити 5-7-9".

За кредитні кошти бізнес може придбати та встановити газотурбінні, газопоршневі й біогазові генерувальні установки. Максимальна сума кредиту становить до 150 млн гривень, а термін кредитування – до 10 років.

Для деокупованих і прифронтових територій Уряд запровадив покращені умови. Збільшено термін кредиту та ліміт, знижено відсоткову ставку. Компенсація відбувається до 1% на перші два роки, 5% – з наступного року.

Чи є попит на ці кредити? Які умови отримання коштів і як складно їх отримати? LIGA.net звернулася за поясненнями до банків.

Нижче відповіді банкірів щодо особливостей надання коштів і причин відмов.

Ощадбанк

Щодо бізнесу, то Ощадбанк пропонує для енергокредитування три продукти, одним з яких є пільгове фінансування за допомогою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%". Цільове використання такого кредиту – фінансування придбання енергетичного обладнання для власних потреб.

Вироблену електроенергію можна використати й для продажу. Проте, в такому разі, підприємці не можуть застосовувати "зелений" тариф чи ринкову премію.