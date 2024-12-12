НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, щоб стримати інфляцію

Фото: скриншот НБУ/Youtube

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта до 13,5% річних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Це рішення спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до 5%, пояснюють у Нацбанку.

У листопаді інфляція прискорилася до 11,2% у річному вимірі. Вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших урожаїв цього року. Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися наступного року з надходженням нового врожаю.

У НБУ вважають, що інфляційний сплеск все більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим прискоренням базової інфляції (до 9,3% рік до року в листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Інфляційні очікування демонструють порівняну стійкість, проте посилюється ризик їх розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

Впродовж наступних місяців інфляція у річному вимірі, ймовірно, продовжить зростати через подальший вплив чинників із боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні витрати, значні темпи збільшення заробітних плат та вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв. Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ й очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску.

Очікується, що інфляція сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%.

31 жовтня 2024 року Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, на якому вона знаходилася з червня 2024 року. Пізніше в НБУ заявили, що не виключають підвищення облікової ставки вже у грудні.