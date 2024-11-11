НБУ не виключає підвищення облікової ставки вже у грудні
Фото: пресслужба НБУ

Переважна більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують на збереження облікової ставки на рівні 13% протягом наступних місяців, проте не виключають можливості її підвищення. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на стенограму дискусії членів комітету від 30 жовтня, за день, коли Нацбанк оголосив про збереження облікової ставки на рівні 13%.

Жоден з учасників дискусії не бачить підстав для пом'якшення процентної політики у найближчі місяці.

Вісім членів КМП вважають, що облікова ставка на рівні 13% буде достатньою для забезпечення належного рівня захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення.

Водночас двоє учасників дискусії очікують, що в грудні ставку потрібно буде підвищити до 14%.

Збереження ставки на рівні 13% підтримали дев'ять із десяти членів КМП, які були присутні на засіданні 30 жовтня (один запропонував підвищити до 13,5%). Вони наголосили, що такий рівень ставки разом із підтримкою стійкості валютного ринку достатній, щоб стримати інфляцію та повернути її до цілі 5% у найближчі роки.

Збільшення попиту населення на строкові гривневі депозити та ОВДП восени на тлі збереження стійкості інфляційних очікувань свідчить, що завдання НБУ щодо захисту гривневих заощаджень від інфляції виконується.

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