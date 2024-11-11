НБУ не исключает повышения учетной ставки уже в декабре
Подавляющее большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка ожидают сохранения учетной ставки на уровне 13% в течение следующих месяцев, однако не исключают возможности ее повышения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на стенограмму дискуссии членов комитета от 30 октября, за день, когда Нацбанк объявил о сохранении учетной ставки на уровне 13%.
Ни один из участников дискуссии не видит оснований для смягчения процентной политики в ближайшие месяцы.
Восемь членов КМП считают, что учетная ставка на уровне 13% будет достаточна для обеспечения надлежащего уровня защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценения.
В то же время двое участников дискуссии ожидают, что в декабре ставку нужно будет поднять до 14%.
Сохранение ставки на уровне 13% поддержали девять из десяти присутствовавших на заседании 30 октября членов КМП (один предложил повысить до 13,5%). Они подчеркнули, что такой уровень ставки вместе с поддержкой устойчивости валютного рынка достаточный, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы.
Увеличение спроса населения на срочные гривневые депозиты и ОВГЗ осенью на фоне сохранения устойчивости инфляционных ожиданий свидетельствует, что задача НБУ по защите гривневых сбережений от инфляции выполняется.
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