Інфляція в Україні прискорилась до 11,2%. Різко здорожчали яйця — Держстат

Фото: depositphotos.com

Річна інфляція на споживчому ринку в Україні прискорилася до 11,2% у листопаді. Порівняно з жовтнем інфляція становила 1,9%, з початку року – 10,4%. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У жовтні річна інфляція в Україні становила 9,7%.

Базова інфляція у листопаді 2024 року порівняно з жовтнем 2024 року становила 1,2%, з початку року – 9,3%.

На споживчому ринку у листопаді ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 3,9%. Найбільше (на 54,6%) подорожчали яйця. На 13,7–1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, вершкове масло, олію соняшникову, продукти перероблення зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.

Читайте також Що відбувається з цінами в Україні та чого очікувати у 2025 році

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,2%, зокрема взуття – на 2,7%, одяг – на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,6% відбулося насамперед через підвищення цін на амбулаторні послуги на 1%.