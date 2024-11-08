Річна інфляція в Україні в жовтні зросла до 9,7%: найбільше здорожчали овочі та яйця

У жовтні 2024 року інфляція в Україні прискорилася до 9,7% у річному обчисленні

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У річному обчисленні інфляція прискорилася до 9,7% з 8,6% у вересні, з початку року споживчі ціни зросли на 8,4% (6,5%). Про це свідчать дані Держстату.

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Базова інфляція в жовтні 2024 року порівняно з вереснем 2024 року становила 1,3%, з початку року – 8%.

На споживчому ринку в жовтні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 18,2% та 18,1%) подорожчали овочі та яйця.

На 6,9–1,3% зросли ціни на масло, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти перероблення зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби.

Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Загалом споживчі ціни у жовтні 2024 року зросли на 9,7% у порівнянні із жовтнем минулого року.

Дані: Держстат

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1% відбулося насамперед внаслідок підвищення цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 0,8% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Дані: Держстат

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