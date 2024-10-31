НБУ погіршив прогноз щодо інфляції: ціни зростатимуть швидше

За оцінками НБУ, у наступні місяці зберігатиметься тиск на ціни

Овочі в магазині (Фото - Depositphotos)

Національний банк України (НБУ) переглянув прогноз щодо інфляції на 2024 рік, підвищивши очікуваний рівень зростання споживчих цін до 9,7%, порівнюючи з липневим прогнозом у 8,5%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

НБУ також скоригував прогноз на 2025 рік, очікуючи інфляцію на рівні 6,9% (замість попередніх 6,6%), а у 2026 році інфляція знизиться до 5,0%.

Як зазначив Пишний, у вересні річна інфляція досягла 8,6%, і НБУ прогнозує подальше зростання в жовтні. Підвищений ціновий тиск у другому півріччі 2024 року був очікуваним, але його рівень перевищив попередні прогнози.

За оцінками НБУ, у наступні місяці зберігатиметься тиск на ціни через чинники, пов'язані з пропозицією продовольства, збільшенням бюджетних витрат, високими темпами зростання зарплат і посиленням енергетичної кризи в опалювальний період. Як результат, інфляція на кінець 2024 року сягне 9,7%.

"Очікується, що навесні 2025 року інфляція почне знижуватися завдяки зваженій монетарній політиці НБУ, послабленню зовнішнього цінового тиску, покращенню ситуації в енергетиці та збільшенню врожаїв", — зазначив Пишний.