НБУ ухудшил прогноз инфляции: цены будут расти быстрее

По оценкам НБУ, в последующие месяцы будет сохраняться давление на цены

Овощи в магазине (Фото - Depositphotos)

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел прогноз относительно инфляции на 2024 год, повысив ожидаемый уровень роста потребительских цен до 9,7% по сравнению с июльским прогнозом в 8,5%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

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НБУ также скорректировал прогноз на 2025 год, ожидая инфляцию на уровне 6,9% (вместо предыдущих 6,6%), а в 2026 году инфляция снизится до 5,0%.

Как отметил Пышный, в сентябре годовая инфляция достигла 8,6% и НБУ прогнозирует дальнейший рост в октябре. Повышенное ценовое давление во втором полугодии 2024 года было ожидаемым, но его уровень превысил предыдущие прогнозы.

По оценкам НБУ, в последующие месяцы сохранится давление на цены из-за факторов, связанных с предложением продовольствия, увеличением бюджетных расходов, высокими темпами роста зарплат и усилением энергетического кризиса в отопительный период. Как результат, инфляция к концу 2024 года достигнет 9,7%.

"Ожидается, что весной 2025 года инфляция начнет снижаться благодаря взвешенной монетарной политике НБУ, ослаблению внешнего ценового давления, улучшению ситуации в энергетике и увеличению урожая", – отметил Пышный.