Годовая инфляция в Украине в октябре выросла до 9,7%: больше всего подорожали овощи и яйца

В октябре 2024 года инфляция в Украине ускорилась до 9,7% в годовом исчислении.

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В годовом исчислении инфляция ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре, с начала года потребительские цены выросли на 8,4% (6,5%). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Базовая инфляция в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2024 составила 1,3%, с начала года – 8%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего (на 18,2% и 18,1%) подорожали овощи и яйца.

На 6,9 – 1,3% выросли цены на масло, фрукты, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, говядину, безалкогольные напитки, хлеб, сало, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время на 4,2% снизились цены на сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Потребительские цены в октябре 2024 года выросли на 9,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Данные: Госстат

Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на услуги больниц на 1,3% и амбулаторные услуги на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Данные: Госстат

Читайте также Бизнес прогнозирует рост производства, ускорение инфляции и девальвацию гривны