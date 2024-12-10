Инфляция в Украине ускорилась до 11,2%. Резко подорожали яйца — Госстат

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Годовая инфляция на потребительском рынке в Украине ускорилась до 11,2% в ноябре. По сравнению с октябрем инфляция составила 1,9%, с начала года – 10,4%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

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В октябре годовая инфляция в Украине составляла 9,7%.

Базовая инфляция в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года составила 1,2%, с начала года – 9,3%.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%. Больше всего (на 54,6%) подорожали яйца. На 13,7–1,5% выросли цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время, на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2%.

Одежда и обувь подешевели на 2,2%, в том числе обувь – на 2,7%, одежда – на 1,7%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 1%.