В Украине дешевеют овощи и картофель, а фрукты – преимущественно дорожают

Цены на лук, огурцы и картофель снизились, а на яблоки и груши — выросли

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В Украине за неделю, с 11 по 15 ноября, изменились цены на овощи и фрукты. Некоторые позиции подешевели на фоне понижения спроса. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Оптовые цены на репчатый лук стартуют с 10 грн, а не 13 грн, как неделю назад. Такая же ситуация и с картофелем – нижняя ценовая граница упала с 22 до 20 грн.

Кроме того, впервые за полтора месяца подешевели огурцы. Овощ отдают по 90-110 грн/кг, хотя неделей раньше он стоил 100-125 грн/кг. Дешевле, чем неделей ранее, участники продавали тыкву – по 15-10 грн/кг, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 17-25 грн/кг.

Пекинская капуста подорожала с 30–35 до 38–40 грн/кг, а цветная подешевела с 90–110 до 70–100 грн/кг.

В сегменте зелени снизились цены на укроп – с 120-170 до 100-150 грн/кг и салат – с 50-110 до 40-80 грн/кг.

Фруктово-ягодный сегмент отметился падением цен на апельсины – с 75-80 до 50-75 грн/кг, и лимон – с 60-75 до 53-60 грн/кг.

В то же время яблоки подорожали с 20-30 до 20-35 грн/кг. Такую же тенденцию продолжают цены на грушу. Они поднялись с 55–85 до 75–85 грн/кг.